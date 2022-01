Etudiants positifs mais présents aux examens: la ministre Glatigny a un message pour eux et leurs condisciples inquiets

Valérie Glatigny, la ministre de l’Enseignement supérieur, était l’invitée de 7h50 sur Bel RTL. Elle a tenu à rassurer les étudiants qui entrent en session d’examen aujourd’hui : les écoles ont dû trouver des solutions pour ceux qui sont positifs au Covid. Et si certains viennent malade, les mesures de masques, de distances et d’aération sont là pour éviter des clusters géants.

Beaucoup d’étudiants craignent de devoir passer leur examen en août s’ils sont absents pour cause de Covid. "Je comprends qu’il y ait de l’inquiétude mais je crois que nous sommes prêts. J’ai demandé aux établissements de faire preuve de souplesse et de pouvoir trouver des solutions en cas de problèmes. On sait qu’en cas de force majeure dûment motivée on peut proposer à l’étudiant de prolonger sa session. Qu’il puisse avoir une date pour repasser son examen. Nous sommes maintenant à la quand même 6ème session d’examen sous Covid et la 3ème en présentiel. L’année dernière nous avons pu trouver des solutions donc je suis confiante que la session va finalement bien se passer", a assuré la ministre. "Nous avons demandé aux établissements de faire le maximum pour trouver des solutions. Les signaux que nous avons reçus sont positifs. Je tiens vraiment à rassurer. Mais évidemment on ne peut pas prendre une décision de reprolonger la session de tous les étudiants pour quelques cas problématiques. J’attire l’attention des étudiants qui rencontreraient des difficultés. Ils peuvent se tourner vers leur établissement pour qu’une solution adaptée puisse leur être proposée."

Mais beaucoup d’étudiants craignent que leur école ne trouve pas de solution et donc de devoir passer leur examen en août, ce qui les priverait d’une 2ème session en cas d’échec. Résultats, de nombreux messages nous parviennent signalant des étudiants qui ont décidé de rompre leur isolement et de présenter leurs examens tout en étant positifs au Covid.

Pas de danger grâce au protocole

"C’est obligatoire de rester à la maison", rappelle la ministre, qui rappelle les nouvelles règles en matière d’isolement et de quarantaines : "J’attire l’attention sur le fait que les étudiants qui sont vaccinés, qui ont reçu leur dose booster ou leur 2ème dose il y a moins de 5 mois (ou ont contracté la maladie il y a moins de 5 mois, ndlr) ne doivent pas faire de quarantaine donc je suis confiante quant au fait qu’il y aura moins d’étudiants qui ne pourront pas passer leurs examens."

Et pour rassurer les étudiants qui craignent que leurs camarades inciviques leur transmettent le Covid, Valérie Glatigny rappelle les mesures en place. "Je tiens à rassurer les étudiants qui, ayant entendu cela, ont peur d’aller passer leurs examens. Il n’y a pas de danger à aller passer ses examens puisqu’il y a un protocole qui est sûr, qui a été validé par les experts, et qui prévoit le port du masque obligatoire et puis, comme toujours pendant les examens, il y a une place sur deux ou une place sur trois et l’aération également est un point d’attention particulier."