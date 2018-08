Euro d'athlétisme - Arnaud Art, 9e à la perche dans un concours de très haut niveau: "ce sont des monstres"

(Belga) Arnaud Art a pris la 9e place de la perche aux championnats d'Europe à Berlin dimanche, dans un concours de très haut niveau qui a vu le jeune Suédois de 18 ans, Armand Duplantis passer une barre à 6m05.

"J'avais peut-être espéré passer 5m75", a confié le Hannutois, 25 ans, qui a franchi 5m65, et qui fut 11e il y a deux ans à Amsterdam, lui qui dispose du record de Belgique à 5m72. "J'étais un peu frustré après mon dernier essai. Je me sentais pourtant bien, j'étais dans le bon rythme. J'ai peut-être trop réfléchi, j'aurais du être plus agressif. Mais bon, 5m75 dans un concours comme aujourd'hui, ce n'était quand même pas grand chose. Ce sont des monstres, c'est du jamais vu dans l'histoire de la perche. Duplantis est un géant. Il est vraiment impressionnant". Armand Duplantis, auteur d'un record du monde junior (U20) à 6m05 s'est paré d'or devant le Russe Timur Morgunov, 21 ans, à 6m00. Le Français Renaud Lavillenie (5m95) a du se contenter de la médaille de bronze. (Belga)