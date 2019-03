Euro d'athlétisme en salle - Bolingo après son record et sa qualification en finale: "Je devais prendre des risques"

(Belga) Cynthia Bolingo s'est qualifiée pour la finale du 400m à l'Euro d'athlétisme en salle de Glasgow, vendredi, avec un nouveau record de Belgique, son troisième en deux semaines sur la distance, en 52.37. "Je me suis faufilée dans la dernière ligne droite, je devais prendre des risques", a commenté Bolingo.

"Je savais que j'avais les jambes", a expliqué Bolingo, qui respire la grande forme depuis plusieurs semaines comme le témoigne aussi son record de Belgique sur 300m. "Mais en salle, il suffit d'une petite bousculade et c'est fini. Je suis satisfaite de ma course, j'ai pris les risques qu'il fallait prendre. J'étais obligée de me rabattre en deuxième position. Par rapport à la série, ce n'était pas le même rythme. Dans la dernière ligne droite, je me suis faufilée. Cela devient un peu ma spécialité", a souri l'athlète du CABW, 26 ans. "Je n'avais pas le choix, je devais prendre des risques. J'ai enfreint quelques consignes, mais il le fallait", s'amusait Bolingo. Bolingo disputait deux 400m dans la même journée pour la première fois de sa carrière. "Ce n'était pas évident. Mais toutes les filles étaient dans le même cas, ça ne pouvait pas être une excuse." Alors qu'elle vise ouvertement une médaille avec le relais 4x400m dimanche, elle se présentera en finale de la course individuelle avec le troisième chrono des demi-finales. Avec un podium dans le viseur? "Franchement, on verra. Je continue sur ma lancée. Je dois être concentrée. Demain est un autre jour." (Belga)