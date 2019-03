Euro d'athlétisme en salle - "C'était une chouette course", se réjouit Jonathan Borlée

(Belga) Les Belgian Tornados ont ajouté un cinquième titre européen, le deuxième en salle, à leur palmarès, dimanche, à Glasgow. "C'était une chouette course, avec une belle bagarre avec les Espagnols", s'est réjoui Jonathan Borlée, troisième relayeur.

"Mon seul problème, c'est que je n'avais pas de course dans les jambes, ce n'était pas évident à gérer. Paradoxalement, la très bonne course de Julien (Watrin) et Dylan m'a mis en difficulté. Je suis parti en premier, à l'aveugle. Et je suis parti trop vite. Je n'ai pas le rythme, je n'ai pas fait de spécifique, je n'avais pas de sensations. Ce sont les courses qui te les donnent." Jonathan Borlée avait initialement renoncé à la saison indoor. Il a finalement disputé la finale, sa seule course en salle de la saison. "Je ne regrette pas d'être venu, c'est vraiment chouette d'être champion d'Europe", a souri Borlée. (Belga)