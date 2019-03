Euro d'athlétisme en salle - Carole Bam, la coach de Bolingo, est "épuisée comme si elle avait couru quatre 400m"

(Belga) Carole Bam était aux anges samedi soir: sa protégée Cynthia Bolingo a décroché la médaille d'argent du 400m à l'Euro d'athlétisme en salle de Glasgow. "Je suis épuisée comme si j'avais couru quatre 400m, c'était trop dur émotionnellement. Je ne sais pas quand j'ai fermé les yeux et quand j'ai regardé", a confié la coach, également en charge des Belgian Cheetahs.

Bolingo a effectué une progression incroyable cette saison, arrivant à battre quatre fois le record de Belgique pour le porter à 51.62. "Elle a gagné en maturité", explique Carole Bam. "Elle a tout fait toute seule, l'échauffement, la récupération,... Je n'ai pas fait grand-chose, elle a fait le job. Elle savait ce qu'elle devait faire. J'étais ici en vacances!", a souri la coach. "Elle n'a pas beaucoup changé du point de vue de l'athlète, mais il y a eu un déclic. Je pense qu'il s'est produit à l'Euro de Berlin. Elle a compris qu'elle était capable de bonnes choses. On a ajusté quelques trucs." Bam ne pensait pas voir Cynthia enchaîner les records comme elle l'a fait ces dernières semaines pour arriver à 51.62. "Le niveau de l'entraînement n'était pas pour qu'elle soit aussi en forme maintenant. L'objectif, c'est de passer sous les 51 secondes cet été." Dimanche, Bolingo remontera en piste pour le relais 4x400m, dirigé par Bam. "Ce résultat donne beaucoup d'espoir aux filles. Je suis de plus en plus convaincue qu'on va réussir un truc demain", a conclu la coach. (Belga)