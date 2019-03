Euro d'athlétisme en salle - Claire Orcel éliminée en qualifications au saut en hauteur

(Belga) Claire Orcel, 20e des qualifications, n'a pu se qualifier pour la finale du saut en hauteur des championnats d'Europe d'athlétisme en salle vendredi à Glasgow.

Claire Orcel, qui dispose d'un record personnel à 1m90, a franchi une barre à 1m85. L'athlète de 21 ans (CSF) a franchi 1m75 et 1m81 à son premier essai, 1m85 à son deuxième essai et n'a pu franchir ensuite 1m89. En théorie, les 8 meilleures ou les athlètes ayant franchi 1m96 étaient qualifiées pour la finale dimanche (20h15). Elles seront finalement douze en finale, six ayant franchi 1m93 dont la Russe Maria Lasitskene et six, 1m89. (Belga)