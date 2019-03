Euro d'athlétisme en salle - Cynthia Bolingo en finale avec un nouveau record, Maudens 8e du pentathlon

(Belga) Cynthia Bolingo s'est qualifiée pour la finale du 400m des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, vendredi, à Glasgow. L'athlète du CABW, 26 ans, s'est offert un nouveau record de Belgique en 52.37. Elle a remporté sa série et signé le troisième chrono des demi-finales.

Bolingo est en très grande forme. En deux semaines, elle a battu quatre records de Belgique. Sur 400m, elle s'était emparée de la marque nationale le 17 février à Gand avec un temps de 52.70. Un chrono abaissé de 10 centièmes vendredi en séries (52.60). En demi-finale, Bolingo a pulvérisé ce temps (52.37) pour s'offrir la première finale individuelle de sa carrière dans un grand championnat internationale. La finale est programmée samedi à 21h10 (heure belge). Cynthia Bolingo avait aussi amélioré le record de Belgique du 300m d'une seconde (36.69) samedi dernier à Gand. Hanne Maudens s'est classée huitième du pentathlon avec un total de 4.440 points. Son record personnel est fixé à 4.569 points depuis le 3 février dernier à Gand. Maudens occupait la douzième et dernière position à l'issue de la matinée avec un total de 2.643 points (8.59 sur 60m haies, 1m75 à la hauteur et 13m04 au poids). En soirée, Maudens a sauté à 6m33 à la longueur (record personnel et de Belgique: 6m53), prenant 953 points. Elle a conclu par un chrono de 2:18.47 sur 800m (record personnel: 2:13.98). La Britannique Katarina Johnson-Thompson, 26 ans, a été sacrée avec 4.983 points. Elle devance sa compatriote Niamh Emerson (4.731 pts), 19 ans, 2e, et la jeune promesse française, 20 ans, Solene Ndama, 3e, qui égale son record de France avec 4.723 points. A la hauteur, Claire Orcel n'a pas franchi le cap des qualifications. L'athlète du CSF, 21 ans, a passé sans encombre les barres placées à 1m75 et 1m81. A 1m85, elle est passée à son deuxième essai. La barre à 1m89, à 1 cm de son record personnel, a été trop haute pour elle. (Belga)