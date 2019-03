Euro d'athlétisme en salle - Hanne Maudens termine 8e au pentathlon, la Britannique Johnson-Thompson sacrée

(Belga) Hanne Maudens a terminé à la 8e place du pentathlon des championnats d'Europe d'athlétisme en salle à l'issue du 800m, cinquième et dernière épreuve au programme, vendredi à Glasgow, en Ecosse. La Britannique Katarina Johnson-Thompson a été sacrée.

Lors de la dernière épreuve, le 800m, Hanne Maudens (VS), 21 ans, a signé un chrono de 2:18.47 (8e) sur le 800m remporté par Katarina Johnson-Thompson (2:09.13). Avec 844 points de plus, Hanne Maudens totalise 4.440 points, elle dont le record personnel est fixé à 4.569 points depuis le 3 février dernier à Gand. Elle termine 8e. Katarina Johnson-Thompson a été couronnée avec 4.983 points. Elle devance sa compatriote Niamh Emerson (4.731 pts), 2e, et la jeune promesse française Solene Ndama, 3e, qui égale son record de France avec 4.723 points. Samedi en terre écossaise, Hanne Maudens avait commencé par égaler son record personnel sur 60m haies en 8:59, ce qui lui a rapporté 997 points. Elle a ensuite sauté 1m75 à la hauteur (record personnel: 1m81), engrangeant 916 points. Maudens a conclu la matinée par un lancer du poids à 13m04 (record personnel: 13m95) pour 730 unités de plus. En ajoutant, 953 points après la longueur (6m33), Hanne Maudens était remontée de la 12e et dernière place au 9e rang. Katarina Johnson-Thompson a été championne du monde en salle au pentathlon en 2018 et déjà championne d'Europe en 2015.