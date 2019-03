Euro d'athlétisme en salle - Julien Watrin ravi de retrouver le titre indoor avec les Tornados

(Belga) Premier relayeur, Julien Watrin a parfaitement lancé le relais belge vers le titre européen du 4x400m en cédant le témoin à Dylan Borlée en deuxième position. "C'est génial!", s'est exclamé Watrin, déjà titré avec les Belgian Tornados à Prague en 2015.

"C'était une course un peu spéciale, ce n'était pas confortable. J'étais à l'extérieur (il s'élançait du couloir 6) et ce n'était pas simple à gérer", a expliqué Watrin. "La descente était très agressive. J'ai essayé d'en profiter. Je voulais me glisser en deuxième position aux 200 mètres. Mais dans ma tête, je devais réussir ça sans faire un truc dingue. Mais j'ai eu du mal à garder mon énergie après la descente. Après avoir donné le témoin à Dylan, je n'ai pas regardé sa course, puis j'ai vu qu'il était premier! Je savais que ça se mettait bien. Après il y a eu le scénario que Kevin aime bien, dans le rôle du chasseur. Le final, c'est génial! On voulait le titre, mais c'est difficile d'être sûr en indoor." Watrin avait disputé les séries lors de l'Euro en plein air l'été dernier. (Belga)