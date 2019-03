Euro d'athlétisme en salle - "La chance n'était pas de mon côté jusqu'au bout", regrette Van der Plaetsen

(Belga) Thomas Van der Plaetsen a dû se contenter de la 6e place de l'heptathlon aux Championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Le Gantois, 28 ans, a reculé d'une place après l'heptathlon. "Ce n'était pas mon week-end, mais je me suis battu pour chaque point", a résumé Van der Plaetsen.

"Depuis le début, avec un 60m bizarre, c'était difficile. La longueur et la hauteur étaient OK. La deuxième journée par contre, je n'étais pas bien physiquement. Je suis déçu de perdre même cette cinquième place. Même dans le 1.000m la chance n'était pas de mon côté. Je commence bien, mais quelqu'un me touche et je tombe presque. Puis je me reprends bien. Mais on me touche encore trois fois au talon. Cela m'a coûté quelques secondes. C'est une frustration, je voulais terminer en beauté." Thomas Van der Plaetsen veut rapidement tourner la page de ce week-end écossais. "A présent, je dois mettre le focus sur la saison outdoor. Je dois bien récupérer." (Belga)