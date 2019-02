Euro d'athlétisme en salle - Les athlètes s'accordent avec la fédération belge sur la nouvelle convention

(Belga) Les athlètes sélectionnés pour l'Euro d'athlétisme en salle le prochain week-end se sont accordés avec la Ligue Royale Belge d'Athlétisme (LRBA) sur un nouveau code de conduite, a-t-on appris dimanche. La première convention que les athlètes devaient signer avait suscité de vives polémiques ces derniers jours.

La LRBA avait accepté de faire marche arrière publiant un communiqué dimanche sur l'élaboration "en consultation étroite avec les parties" d'un nouveau code de conduite. Ce que les athlètes auraient accepté. C'est ce qu'a confirmé notamment Wafel Sports, le bureau de management sportif de Nafissatou Thiam, Thomas Van der Plaetsen et Cynthia Bolingo, ainsi que Jacques Borlée. "La convention supprime toutes les amendes", a commenté Kim Vanderlinden de Wafel Sports. "Le passage sur le droit à l'image a aussi entièrement disparu". "Ces derniers jours, la LRBA a largement consulté une délégation des athlètes concernant le 'code de conduite relatif à la réglementation sur le port des équipements et du droit à l'image' dans le cadre des conditions de sélection imposées par la Ligue Royale Belge d'Athlétisme", avait expliqué la LRBA dans son communiqué plus tôt dans la journée. "Sur cette base, et en consultation étroite avec les parties, un nouveau code de conduite a été élaboré. Il sera utilisé pour la sélection des Championnats d'Europe en salle de Glasgow. En outre, la LRBA s'engage à élaborer une solution à long terme pour les futurs championnats en consultation avec les personnes concernées pour les périodes à venir."