Euro d'athlétisme en salle - Les Belgian Tornados champions d'Europe indoor en 4X400m

(Belga) Les Belgian Tornados ont récupéré leur titre de champions d'Europe indoor du relais 4X400m des championnats d'Europe d'athlétisme en salle, dimanche à Glasgow avec un chrono de 3:06.27.

Avec dans l'ordre, Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Borlée et Kevin Borlée, les Belges ont réussi un nouveau tour de force pour devancer l'Espagne, 2e en 3:06.32 (avec un record national) et la France, médaillée de bronze en 3:07.71. Dans le même ordre, le quatuor avait été sacré à l'Euro indoor 2015 à Prague (avec alors un record d'Europe). Le relais belge avait dû céder son titre à la Pologne, terminant deuxième, en 2017 à Belgrade. Pour une 22e finale internationale, la Belgique décroche une 11e médaille dans le relais 4X400m, une 5e en or. Le record de Belgique est toujours de 3:02.51 à Birmingham, en Grande-Bretagne, le 4 mars 2018 lors de Mondiaux en salle avec Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée. Champion d'Europe en plein air à Berlin l'été dernier, les Belgian Tornados réalisent le doublé. (Belga)