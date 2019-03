Euro d'athlétisme en salle - "Quatrième, ça reste mieux que cinquième", relativise Eykens

(Belga) Renée Eykens a manqué de peu le podium du 800m dimanche, lors des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, à Glasgow. Eykens, 22 ans, a manqué la troisième place, arrachée par l'Ukrainienne Olha Lyakhova, pour 8 petits centièmes. "Ce n'est pas beaucoup. Mais quatrième, c'est mieux que cinquième", a relativisé la jeune athlète belge, qui disputait sa première finale internationale chez les seniors.

"Au début, je me suis battue pour chaque place. J'ai essayé de placer rapidement devant", a raconté Eykens, qui partait du couloir 3. "Je ne pouvais rien faire d'autre que ce que j'ai fait. Quatrième à un grand championnat, je n'y avait pas pensé il y a quelques semaines. J'étais raisonnablement nerveuse avant la finale. C'était la troisième course en trois jours, mentalement c'était dur. Mais je suis contente d'avoir pu courir ces trois courses", a conclu l'ancienne championne d'Europe juniors et espoirs. La course a été remportée par la Britannique Shelayna Oksan-Clarke (2:02.58). (Belga)