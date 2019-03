Euro d'athlétisme en salle - Renée Eykens en finale du 800m avec le 2e chrono

(Belga) Renée Eykens s'est qualifiée pour la finale du 800m des championnats d'Europe d'athlétisme en salle samedi à Glasgow, en Ecosse.

Renée Eykens a signé un chrono de 2:02.85 en demi-finales. Placée dans la série 1, Renée Eykens, qui dispose d'une meilleure marque personnelle à 2:02.15, a terminé deuxième derrière l'Espagnole Esther Guerrero (2:02.43). La Suissesse Selina Büchel, double championne d'Europe en titre, est 4e de la série en 2:02.98 et éliminée. La première série a été la plus rapide et Renée Eykens prendra le départ de la finale avec le deuxième temps des finalistes. Les trois premières de chacune des deux séries se qualifient pour la finale dimanche à 20h18. (Belga)