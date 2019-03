Euro d'athlétisme en salle - Renée Eykens partira du couloir 3 en finale

(Belga) Renée Eykens s'élancera du couloir 3, dimanche (20h18), en finale du 800m des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, à Glasgow. Eykens s'était qualifiée avec le 2e chrono des demi-finales (2:02.85).

L'Espagnole Esther Guerrero, la plus rapide des demi-finales (2:02.43), partira du couloir 6. Eykens aura à ses côtés l'Ukrainienne Olha Lyakhova au couloir 2 et la Française Renelle Lamote au 4. Les deux Britanniques Mari Smith (couloir 1) et Shelayna Oskan-Clarke (couloir 5) complètent le plateau de cette finale. Vice-champione d'Europe à Belgrade il y a deux ans, Oskan-Clarke détient le meilleur record personnel (1:59.81) et le meilleur chrono de 2019 (2:01.16) parmi les finalistes. Championne d'Europe juniors (U20) en 2015 et espoirs (U23) deux ans plus tard, Eykens, 22 ans, disputera sa première finale chez les seniors. (Belga)