Euro d'athlétisme en salle - Renée Eykens voulait "conserver une bonne position aussi longtemps que possible"

(Belga) Renée Eykens s'est qualifiée pour la finale du 800m des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, samedi, à Glasgow. L'athlète du AA, 22 ans, a terminé deuxième de la première série en 2:02.85. "Je suis extrêmement contente", s'est exclamée Eykens après sa course.

Eykens a fait toute la course en deuxième position, derrière l'Espagnole Esther Guerrero, qui s'est imposée en 2:02.43. "Je n'avais pas vraiment de plan, car je ne savais pas si les autres en avaient un", a souri Eykens. "Je voulais me retrouver rapidement en bonne position et la garder aussi longtemps que possible. Et j'ai pu la tenir assez longtemps!", a raconté la Belge, qui confie avoir été "super nerveuse" avant le début de la course. Eykens se présentera en finale avec le deuxième chrono des finalistes. De quoi lui offrir des perspectives de médailles? "Mon rêve, c'était la finale. Maintenant, c'est sûr, en finale tu veux toujours plus. Tout le monde a une chance. Mais il ne faut pas oublier que ce sera la troisième course en trois jours." Si elle disputera sa première finale chez les seniors, Eykens a atteint déjà à deux reprises le dernier stade d'un championnat international, à l'Euro juniors (U20) d'Eskilstuna en 2015 et à l'Euro espoirs (U23) de Bydgoszcz deux ans plus tard. Et à chaque fois, elle a été titrée. "Je pourrai m'inspirer de ces expériences pour gérer cette finale", a conclu Eykens. (Belga)