Euro d'athlétisme en salle - Thomas Van der Plaetsen remonte 9e après la hauteur, 4e des 7 épreuves de l'heptathlon

Thomas Van der Plaetsen occupe la 9e place de l'heptathlon après le saut en hauteur, 4e des 7 épreuves, aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle, samedi à Glasgow en Ecosse.

Dans une épreuve qu'il affectionne beaucoup mieux, le Gantois, 28 ans, a réussi un saut à 2m10 (2e), soit sa meilleure marque personnelle, manquant trois essais à 2m13 son record personnel en salle. Avec 896 points de plus, le Belge totalise 3.324 points à 209 points du leader. Il est 9e sur douze à l'issue de la première journée. Le Birtannique Tim Duckworth a repris la tête avec 3.533 points. Dimanche, le 60 m haies, le saut à la perche et le 1.000 m sont au menu. Après les trois premiers volets de cet heptathlon, le Gantois était 11e après avoir débuté par un 60m couru en 7.35 secondes (7.13 record personnel, 7.29 cette saison). Dans le concours du saut en longueur, Van der Plaetsen avait signé son meilleur saut d'entrée, à 7m57, à 21 centimètres de son record personnel et à 10 de celui de la saison. Thomas Van der Plaetsen avait ensuite lancé le poids à 13m76 (11e) à son premier essai puis à 13m66 et 13m36 lui qui possède un record personnel à 14m32 Son record de Belgique se situe à 6.259 points depuis 2014 (à Sopot). Son record de la saison a été établi à 6.132 points le 3 février dernier à Gand. Le Français Kevin Mayer, champion olympique, avait décidé de faire l'impasse sur cet Euro.