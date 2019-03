Euro d'athlétisme en salle - Thomas Van der Plaetsen termine 6e de l'heptathlon, le titre pour l'Espagnol Jorge Urena

(Belga) Thomas Van der Plaetsen a terminé à la 6e place de l'heptathlon des championnats d'Europe d'athlétisme en salle dimanche à Glasgow, en Ecosse. L'Espagnol Jorge Urena est sacré champion d'Europe.

Thomas Van der Plaetsen occupait le 5e rang du classement avant la dernière épreuve, le 1.000m à l'issue duquel le Gantois a pris la 7e place en 2:48.30 (son record personnel est de 2:40.50). Il perd un rang au final avec un total de 5.989 points. En début d'après-midi, il possédait 5206 points après le 60 m haies qu'il a parcouru en 8.29 (7e), loin de son record personnel (8.06) et de celui de la saison (8.22 et après le saut à la perche, son point fort, où le Gantois n'a pu sauter plus haut que 5m20 (3e), son record réussi cette saison est situé à 5m50. Le titre est revenu à l'Espagnol Jorge Urena avec 6.218 points devant le Britannique Tim Duckworth (6.156 pts) et le Russe Ilya Shkurenyov (6.145 points). Thomas Van der Plaetsen avait abordé la seconde journée de compétition en 9e position (3.324) après les quatre première épreuves disputées samedi. Le Belge avait débuté ses travaux samedi par un 60m couru en 7.35 (7.13 record personnel, 7.29 cette saison). A la longueur, Van der Plaetsen avait signé son meilleur saut d'entrée, à 7m57, à 21 centimètres de son record personnel et à 10 de celui de la saison. Thomas Van der Plaetsen avait ensuite lancé le poids à 13m76 (11e) à son premier essai puis à 13m66 et 13m36 lui qui possède un record personnel à 14m32. Dans une épreuve qu'il affectionne beaucoup mieux, il avait ensuite réussi un saut à 2m10 (2e), soit sa meilleure marque personnelle, manquant trois essais à 2m13 son record personnel en salle. Son record de Belgique se situe à 6.259 points depuis 2014 (à Sopot). Son record de la saison a été établi à 6.132 points le 3 février dernier à Gand. Le Français Kevin Mayer, champion olympique, avait décidé de faire l'impasse sur cet Euro. (Belga)