Euro d'athlétisme en salle - Une délégation belge ambitieuse se présente à Glasgow après une semaine sous haute tension

(Belga) Les 35e Championnats d'Europe d'athlétisme en salle se dérouleront du vendredi 1er au dimanche 3 mars à l'Emirates Arena de Glasgow, en Grande-Bretagne. La ville écossaise accueille l'événement pour la deuxième fois, après avoir organisé l'édition de 1990. Plus de 600 athlètes figurent sur la liste des engagés. La délégation belge, qui comptera 16 athlètes suite au forfait de dernière minute d'Eline Berings (déchirure au ménisque), possède de réelles chances de médaille.

L'équipe belge est arrivée à Glasgow mercredi après une semaine agitée en raison des polémiques liées à la convention que la Ligue (LRBA) voulait imposer aux athlètes. La LRBA a finalement revu sa copie et élaboré un nouveau code de conduite "en consultation étroite avec les parties" et approuvé par les athlètes. Place au sport, donc. La Belgique nourrit des ambitions en Ecosse. Ainsi, le relais 4x400m peut réaliser le doublé après son splendide titre européen conquis en plein air à Berlin l'été dernier. Les Belgian Tornados comptent quatre titres de champions d'Europe à leur palmarès, mais un seul en salle, à Prague en 2015. C'est d'ailleurs avec le même quatuor qu'en 2015 que les Tornados devraient débuter leur finale dimanche (il n'y pas de séries, ndlr): les frères Dylan, Jonathan et Kevin Borlée sont accompagnés par Julien Watrin. Asamti Badji complète la sélection en tant que réserviste. Il y a deux ans, sans Jonathan Borlée, remplacé par Robin Vanderbemden, les Belges avaient obtenu l'argent, terminant derrière la Pologne. Pour reconquérir le titre, Jacques Borlée pourra compter sur son fils Jonathan, alors que celui-ci avait initialement annoncé vouloir faire l'impasse sur la saison indoor. La Belgique aura une autre très belle carte à jouer sur l'heptathlon. Thomas Van der Plaetsen détient en effet la meilleure marque mondiale de l'année, avec ses 6.132 points réalisés lors des championnats de Belgique. Champion d'Europe du décathlon (plein air) en 2016, Van der Plaetsen a déjà été médaillé une fois en salle, lors des Mondiaux 2014 à Sopot. Le Gantois devra batailler ferme pour monter sur le podium: le plateau de l'heptathlon comprend notamment le Russe Ilya Shkurenyov et le Biélorusse Vitaliy Zhuk, respectivement deuxième et troisième du décathlon à l'Euro de Berlin, et l'Espagnol Jorge Urena, vice-champion d'Europe indoor en titre. Deux possibles surprises pourraient venir du pentathlon et du relais 4x400m féminin. Hanne Maudens figure au troisième rang du classement mondial de 2019 avec 4.569 points. Seule la Française Solene Ndama (4.672) et l'Ukrainienne Alina Shukh (4.581) ont fait mieux. Les Belgian Cheetahs avaient manqué d'un rien le podium du 4x400m à Berlin. Cynthia Bolingo (qui s'alignera aussi en individuel), Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Camille Laus et Margo Van Puyvelde entendent bien confirmer cette belle prestation et, pourquoi pas, imiter les Belgian Tornados. Ismaël Debjani peut aborder cette compétition sans grande pression après avoir obtenu sa qualification dès la toute première course indoor... de sa carrière, le 1er février à Val-de-Reuil. Renée Eykens (800m), Robin Hendrix (3.000m) et Claire Orcel (hauteur) complètent cette sélection. (Belga)