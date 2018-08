Euro d'athlétisme - Jonathan Sacoor croit en "quelque chose de beau" avec les Belgian Tornados

(Belga) Jonathan Sacoor, 18 ans, ne dispute pas le 400m individuel, même s'il a obtenu un meilleur temps que les limites imposées par l'Euro d'athlétisme de Berlin. À la mi-juillet, il était devenu champion du monde juniors en 45.03. Dans la capitale allemande, il visera plutôt une performance vendredi avec les Belgian Tornados.

Au championnat du monde des moins de 20 ans, Sacoor avait disputé cinq courses en autant de jours. Il a donc déjà connu une saison chargée. "Je me sens beaucoup mieux maintenant qu'après la Finlande. Tout de suite après Tampere, j'avais pris une semaine et demie de repos. Nous nous sommes ensuite concentrés sur le relais avec un stage dans le sud de la France." "Je commence à réaliser maintenant ce que j'ai accompli en Finlande", a expliqué Sacoor. "Ce fut soudainement un grand saut et beaucoup de portes se sont ouvertes. Je suis désormais approché par les entraîneurs de différentes universités américaines. Mais ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes. Je veux me concentrer maintenant sur l'Euro avec l'équipe du 4x400m." "Kevin, Jonathan et Dylan sont en forme, comme nous avons déjà pu le voir. Nous avons une équipe forte avec beaucoup de confiance. Les Borlées peuvent toujours faire quelque chose de plus dans le relais. Nous pouvons certainement montrer quelque chose de beau." (Belga)