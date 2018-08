Euro d'athlétisme - Kimeli disqualifié du 5.000m

(Belga) Isaac Kimeli, qui a franchi en 5e position, samedi, la ligne d'arrivée du 5.000m de l'Euro d'athlétisme de Berlin, en Allemagne, n'apparait pas dans la version finale du classement sur cette distance. L'athlète de 24 ans d'origine kényane a été disqualifié, ce qui place les deux autres Belges, Soufiane Bouchikhi et Robin Hendrix, respectivement en 10e et 15e position.

Selon Sporza, l'athlète belge est sanctionné pour avoir, dans les premiers tours de piste, franchi trop rapidement les petits cônes délimitant la zone de course. La course a été remportée par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, 17 ans et déjà vainqueur du 1.500m à Berlin. (Belga)