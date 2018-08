Euro d'athlétisme - L'Allemande Mihambo titrée à la longueur avec un saut à 6.75m

(Belga) L'Allemande Malaika Mihambo a été sacrée championne d'Europe du saut en longueur, samedi à Berlin, réussissant un saut à 6,75m.

Troisième en 2016 à Amsterdam, l'Allemande de 24 ans a ainsi fait deux centimètres de mieux que l'Ukrainienne Maryna Bekh, 2e, et cinq de plus que la Britannique Shara Proctor, 3e. La Britannique Lorraine Ugen (26 ans), seule athlète au-dessus des 7 m cette saison (7,05 m), a déçu, avec seulement 6,45 m (9e). La Serbe Ivana Spanovic, médaillée de bronze olympique à Rio en 2016, deux fois troisième aux Mondiaux et tenante du titre aux Championnats d'Europe, a déclaré forfait, blessée au tendon d'Achille lors des qualifications. (Belga)