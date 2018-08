Euro d'athlétisme - L'ordre des Belgian Cheetahs modifié pour la finale, Camille Laus en dernier

(Belga) L'ordre des Belges dans le relais 4X400m pour la finale des championnats d'Europe d'athlétisme samedi (21h50) a été modifié par rapport à la série.

Cynthia Bolingo partira au couloir 8 et transmettra le témoin à Hanne Claes, 4e vendredi de la finale du 400m haies. Justien Grillet est 3e relayeuse et Camille Laus, qui avait pris le départ en série, terminera cette fois. Dans cet ordre, Claus, Bolingo, Grillet et Claes, la Belgique s'était qualifiée grâce à une 3e place dans sa série, signant le 5e chrono des finalistes en 3:03.62. (Belga)