Euro d'athlétisme - La Britannique Laura Muir sacrée sur le 1500 m

(Belga) La Britannique Laura Muir, favorite, a confirmé son statut en remportant le 1.500m des championnats d'Europe, dimanche à Berlin.

Laura Muir, 25 ans, vice-championne du monde en salle cette saison, a couru en 4:02.32, devançant la Polonaise Sofia Ennaoui (4:03.08) et la Britannique Laura Weightman (4:03.75). La Polonaise Angelika Cichocka, tenante du titre, a terminé 12e et dernière. La Néerlandaise Sifan Hassan, titrée en 2014 et en argent en 2016, s'est concentrée sur le 5.000m cette saison. (Belga)