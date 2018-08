Euro d'athlétisme - Les Belgian Cheetahs 4e du relais 4X400m (dames) avec un nouveau record de Belgique

(Belga) Les Belgian Cheetahs ont pris la 4e place du relais 4X400m dames des championnats d'Europe d'athlétisme samedi à Berlin, en Allemagne, avec un nouveau record de Belgique.

Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Justien Grillet et Camille Laus, dans cet ordre, ont couru en 3:27.69, améliorant leur record de Belgique établi en 3:29.06 le 16 juin dernier à Berne, Suisse. Elles avaient alors effacé des tablettes un record vieux de 38 ans, établi en 1980 aux JO de Moscou. Dans un autre ordre, Camille Laus, Cynthia Bolingo, Justien Grillet et Hanne Claes s'étaient qualifiées vendredi en prenant la 3e place de leur série en 3:30.62. La Pologne a été sacrée championne d'Europe en 3:26.59 devant la France, 2e en 3:27.17 et la Grande-Bretagne, 3e en 3:27.40. (Belga)