Euro d'athlétisme - Nafi Thiam, championne olympique, championne du monde, championne d'Europe: "c'est fou"

(Belga) Déjà championne olympique et championne du monde, Nafi Thiam est devenue championne d'Europe à Berlin vendredi. "C'est fou", s'est exclamé l'heptathlonienne de 23 ans.

Seule la Britannique Jessica Ennis-Hill et la Suédoise Carolina Klüft ont réussi avant elle ce "grand chelem" en plein air. Et maintenant ? "Maintenant, je vais continuer à repousser mes limites et essayer de progresser chaque jour", a confié encore la protégée de Roger Lespagnard. "Je suis super contente. Il y a trois ans, je n'aurais jamais imaginé pouvoir combiner trois titres. C'est fou ! C'est surtout une grand fierté", a ajouté Nafissatou Thiam. "Hier (jeudi), c'était compliqué, ce n'était pas mauvais, mais c'était une journée "ok" et "ok" ce n'est pas suffisant pour aller chercher l'or. J'ai été me coucher en me disant que cela allait aller, je me suis levé en me disant que cela allait aller. Tout le journée, je me suis répété ça. Je savais que je devais aller chercher de grosses performances mais je savais aussi que j'étais capable de le faire. A la longueur, j'ai vraiment minimisé la perte de points par rapport à Johnson-Thompson (la Britannique, 2e, ndlr). Au javelot, je savais que je devais réussir un gros jet pour avoir une meilleur marge pour le 800m car c'est une très bonne coureuse et je n'avais alors que 100 points d'avance. Il fallait une plus grande marge. Cela s'est joué beaucoup dans la tête. C'était compliqué, il a fallu se battre jusqu'au bout. Comme toujours, il faut aller au bout pour n'avoir aucun regret quoiqu'il arrive et j'ai donné tout ce que j'avais." (Belga)