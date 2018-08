Euro d'athlétisme - Nafissatou Thiam deuxième de l'heptathlon après le 200 mètres

(Belga) Nafissatou Thiam qui avait pris la tête de l'heptathlon des championnats d'Europe d'athlétisme après le lancer du poids, jeudi à Berlin, a reculé à la deuxième place au terme du 200 mètres, la quatrième et dernière épreuve de la journée. Elle accuse un retard de 87 points sur la Britannique Katarina Johnson-Thompson. La championne olympique et du monde en titre a fini cinquième de sa série en 24.81, juste derrière Noor Vidts (24.80), et assez loin de son record personnel (24.40). Sa performance ne lui a rapporté que 904 points.

Notre compatriote a ainsi bouclé cette première journée de l'heptathlon avec un total de 3.930 points, 126 en-dessous de son record personnel, alors que Katarina Johnson-Thompson, bien plus rapide sur le demi-tour de piste, 22.88 (1091 points), en a accumulé 4017. Hanne Maudens a pour sa part couru en 24.10. Elle est seizième avec 3556 points et Vits (3488 points), dix-neuvième. Thiam, 23 ans, avait pris la tête du concours en s'imposant au poids, la troisième épreuve, avec un lancer à 15m35, nouveau record personnel réussi à son 3e essai qui lui rapportait 884 points. Katarina Johnson-Thompson n'en avait pour sa part récolté que 733. C'était aussi la première véritable "perf" de Thiam dans ce tournoi, après son chrono de 13.69 au 100 m haies, et son saut en hauteur, sa meilleure discipline, à 1m94. Suite et fin vendredi: longueur, javelot, et pour terminer le 800 mètres. (Belga)