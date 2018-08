Euro d'athlétisme - Salpeter disqualifiée sur le 5.000m, Louise Carton 13e

(Belga) La Belge Louise Carton, qui a franchi la ligne d'arrivée du 5.000m chez les dames dimanche, aux championnats d'Europe d'athlétisme de Berlin, en 14e position, a finalement été classé 13e de la course. Plusieurs minutes après la course, l'Israélienne Lonah Chemtai Salpeter a en effet été disqualifiée.

Salpeter avait franchi la ligne en 4e position et avait initialement été classée au pied du podium. Mais elle a été disqualifiée pour une faute similaire à celle du Belge Isaac Kimeli la veille dans le 5.000m masculin: elle a placé un pied au-delà des cônes dans la première partie de la course, quand il n'était pas encore permis aux athlètes placées à l'extérieur de se rabattre vers les couloirs intérieurs. La course de dimanche est définitivement à oublier pour Salpeter, qui avait déjà fait une triste erreur à la cloche: la championne d'Europe du 10.000m, qui était en deuxième position, était persuadée qu'elle avait parcouru toute la distance. Elle a alors freiné sa course pour s'arrêter, avant de se rendre compte en catastrophe qu'il lui restait un tour de piste à parcourir. (Belga)