Euro de basket masculin U18 division B - La Belgique bat l'Autriche et attend le résultat de Finlande-Suède

(Belga) La Belgique a bouclé sa phase de groupes de l'Euro de basket pour les moins de 18 ans (division B) par une victoire aux dépens de l'Autriche 82-49 mardi à Bucov en Roumanie.

La rencontre était pliée dès les premières minutes avec un 22-0 après un peu plus de 8 minutes (25-4 à la fin du premier quart) et au repos les jeunes Lions menaient 52-23. Ils ont eu le bon goût de gagner les deux dernières périodes (16-13 et 14-13). David Verstraeten a été le joueur belge le plus en vue avec 13 points, 9 rebonds et 4 interceptions à son compteur. Lukijan Zecevic a inscrit 14 points et Glenn Temmerman 10. La Belgique a gagné trois de ses quatre rencontres de groupe et possède 7 points. Elle doit attendre la dernière journée, mercredi, pour savoir à quelle place elle se classe dans ce groupe. Si la Finlande bat la Suède, la Finlande qui a infligé sa seule défaite, terminera en tête et la Belgique sera deuxième et qualifiée pour les quarts de finale. Si les Suédois s'imposent les trois équipes auront 7 points et il faudra sortir les calculettes. Les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale. (Belga)