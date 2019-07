Euro de cyclisme sur piste juniors et U23 - Jules Hesters titré dans la course par élimination, Shari Bossuyt en bronze

(Belga) Jules Hesters a décroché le titre européen chez les moins de 23 ans de la course par élimination, mardi, à l'Euro de cyclisme sur piste juniors et U23 organisé à Gand. Shari Bossuyt a pris le bronze dans la même épreuve chez les U23 féminines.

Hesters, 20 ans, confirme ainsi le titre remporté à Aigle en 2018. Le Portugais Miguel Do Rego Pereira, deuxième, et l'Ukrainien Vladiislav Shcherban, troisième, l'ont accompagné sur le podium. La même épreuve chez les dames a vu Bossuyt, 18 ans, monter sur la troisième marche du podium. L'Italienne Letizia Paternoster s'est imposée. La Portugaise Maria Martins est deuxième. Toujours en U23, Rune Herregodts a fini huitième (4:22.433) de la poursuite individuelle. Nicolas Wernimont a pris la 18e place (4:39.028). Tous deux n'ont pas franchi le cap des qualifications. L'Allemand Felix Gross s'est imposé avec un temps de 4:12.895 en finale. Chez les juniors, Siebe Deweirdt s'est classé 12e du scratch, remporté par le Russe Denis Denisov. Dans l'épreuve féminine, la juniore Katrijn De Clercq a pris la cinquième place. La Polonaise Nikola Wielowska s'est imposée. Ben Squire, Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden et Milan Fretin ont réalisé le huitième chrono (4:17.954) de la poursuite par équipes et accèdent ainsi au premier tour. Mercredi, ils seront en piste face à la Suisse, cinquième temps des qualifications. Katrijn De Clercq, Esmée Gielkens, Jade Lenaers et Kirin Punnewaert ont signé le cinquième temps (4:48.109) chez les juniores filles et affronteront l'Espagne au premier tour. Tant chez les garçons que chez les filles, les quatre meilleurs temps de mardi disputeront les demi-finales. Les deux vainqueurs s'affronteront ensuite en finale. Les nations restantes seront classées selon leur temps en demi-finale ou au premier tour. Les deux nations les plus rapides se disputeront la médaille de bronze. (Belga)