Euro de roller - Sandrine Tas empoche un 7e titre à Ostende

(Belga) Sept titres en cinq jours de compétition. Pour Sandrine Tas, les championnats d'Europe de roller à Ostende sont une longue série de victoires. Tas a encore engrangé de l'or mercredi dans l'épreuve qui, dans le jargon du patinage en ligne, est appelée "One lap" (un tour). En d'autres termes : dans la finale, elle a été la plus rapide sur les 400 mètres entre l'Egellaan et la Zwanenlaan. Elle connaît la route, elle vit sur la Zwanenlaan.

Les trois autres finalistes n'avaient aucune chance de succès. Pour cette épreuve, Tas avait renoncé à la course par élimination. Le marathon reste encore dans le viseur de Tas, le dernier jour de la compétition. Selon l'entraîneur national Kwinten Tas, son frère aîné, l'ambition de sa soeur de 22 ans ne connaît pas de limites. "Elle râle quand elle perd. Même avec tant de titres, elle est impatiente de courir ce marathon". Le junior Jason Suttels a été le seul patineur belge à gagner des prix dans la course par élimination de 20 km. Il s'est imposé après une course bien gérée. Le coéquipier de 17 ans de Bart Swings a mené le peloton dans les cinq derniers tours. "Il était plus nerveux avant son premier contrôle antidopage qu'avant la course", a déclaré Frederik Adriaenssens, le physiothérapeute belge. Récemment, on a dit à Suttels qu'en octobre, il pourrait participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Avant cela dans plus de trois semaines, le prestigieux marathon de Berlin sera à l'ordre du jour. "C'est là que je vais aider Bart ", a annoncé Suttels, même si son regard espiègle a montré qu'il allait aussi saisir les occasions qui s'offriraient à lui. Entre-temps, le nombre de médailles obtenues par la délégation belge est passé à 21 : dix médailles d'or, quatre d'argent et sept de bronze. Cela inclut les médailles conquises par les jeunes. Les Belges se classent troisièmes derrière l'Italie et l'Espagne dans un classement non officiel des pays. Il y a un an, lors de l'Euro tenu au Portugal, la Belgique avait remporté un total de 20 médailles : sept en or, dix en argent et trois en bronze. . (Belga)