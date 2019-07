Euro espoirs d'athlétisme - Dernière journée prolifique pour les Belges à Gävle avec trois médailles

(Belga) Les athlètes belges se sont brillamment illustrés dimanche lors de la dernière journée des Championnats d'Europe d'athlétisme pour espoirs (U23), dimanche à Gävle, en Suède.

Paulien Couckuyt a remporté la finale du 400 mètres haies en 56.17, son nouveau record personnel, décrochant la seule médaille d'or belge. Couckuyt, 22 ans et pensionnaire de l'AVKA, a devancé l'Italienne Linda Olivieri (56.22) et la Suissesse Yasmin Giger (56.37). Ensuite, Elise Vanderelst a décroché l'argent sur 1.500 mètres. La Belge de 21 ans, membre du Mons Obourg Hainaut Athlétisme, a terminé deuxième en 4:23.50. Enfin, le relais 4x100 mètres masculin, avec Simon Verherstraeten, Kobe Vleminckx, Antoine Snyders et Raphael Kapenda a terminé 3e de la finale en 39.77, apportant à la Belgique une cinquième et dernière médaille. Plus tôt dans la journée, le quatuor, avec Camille Snyders à la place de Kapenda, avait terminé 2e de sa série en 39.68, se qualifiant pour la finale avec le 4e temps des engagés. La Belgique avait encore une chance de médaille dans le relais 4x400 mètres masculin avec Alexander Doorm, Camille Snyders, Sven Van Den Bergh et Jonathan Sacoor. Les Belges n'ont pas terminé la course, Snyders lâchant le témoin durant son relais. Clement Deflandre, actif au Herve Athletique Club et âgé de 21 ans, a terminé 9e de la finale du 3.000 mètres steeple dans un chrono de 8:52.46, pas loin de son record personnel (8:48.80). Hanne Maudens, médaillée de bronze sur l'heptathlon vendredi, a dû se contenter de la 9e place en finale à la longueur. Avec une marque à 6m09 à son deuxième essai, elle n'est pas parvenue à faire aussi bien qu'en qualifications samedi (6m17) et que lors de son heptathlon (6m22). Avec la médaille de bronze de Maudens vendredi sur l'heptathlon et celle d'argent de Kobe Vleminckx samedi sur le 200 mètres, la Belgique quitte donc la Suède avec cinq médailles. (Belga)