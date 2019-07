Euro espoirs d'athlétisme - Kobe Vleminckx décroche l'argent sur 200 mètres, deuxième médaille pour la Belgique

(Belga) Kobe Vleminckx a apporté à la Belgique une seconde médaille aux Championnats d'Europe d'athlétisme pour espoirs (U23) samedi à Gävle, en Suède. Le sprinteur belge, 21 ans, a décroché la médaille d'argent du 200 mètres dans un temps de 21.04. Il a été devancé par le Britannique Shemar Boldizsar (20.89) alors que le Français Ryan Zeze (21.05) a fini troisième. Quelques minutes plus tôt, Manon Depuydt a terminé 7e de la finale du 200 mètres féminin dans un temps de 24.04, elle qui possède un record personnel de 23.33.

Vleminckx (AC Herentals) avait validé son ticket pour la finale grâce au troisième chrono des trois demi-finales en 21.03. Depuydt, 22 ans et membre de l'ACME, s'était qualifiée pour la finale avec le 8e temps des demies (24.05). Claire Orcel, 21 ans, a terminé 5e de la finale à la hauteur. L'athlète du Cercle Sportif La Forestoise, 21 ans, a passé 1m89 à son deuxième essai avant d'échouer à 1m92. Plus tôt dans la journée, le relais masculin du 4x400 mètres, composé de Svan Van Den Bergh, Camille Snyders, Alexander Doom et Jonathan Sacoor, s'est qualifié pour la finale de l'épreuve en terminant troisième de la première série en 3:07.43, 6e temps des huit finalistes qui s'affronteront dimanche. Hanne Maudens, au lendemain de sa médaille de bronze en heptathlon, a validé son ticket pour la finale de la longueur, grâce à une marque de 6m17, encore loin de son record personnel réalisé plus tôt cette année (6m53). Paulien Couckuyt (AVKA) disputera elle aussi une finale dimanche, celle du 400m haies. Samedi, la Belge de 22 ans a pris la 2e place de sa demi-finale en 57.75. A contrario, le Gantois Dylan Owusu a terminé 8e de sa demie du 400m haies en 53.35 et n'ira pas en finale. Lars Van Looy n'est pas parvenu à se hisser en finale à la hauteur, devant se contenter d'une barre à 2m02. Le pensionnaire du Koninklijke Vilvoorde Atletiek Club, 19 ans, a terminé 26e et dernier des qualifications. (Belga)