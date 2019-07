Euro espoirs d'athlétisme - Le relais 4x100 mètres masculin décroche le bronze, 5e médaille pour la Belgique

(Belga) Le relais 4x100 mètres masculin a terminé troisième de sa finale aux Championnats d'Europe d'athlétisme pour espoirs (U23) à Gävle, dimanche en Suède. Le quatuor a ponctué le tour de piste en 39.77, apportant à la Belgique une cinquième médaille.

Les Belges, avec Simon Verherstraeten, Kobe Vleminckx, Antoine Snyders et Raphael Kapenda, ont vu l'Allemagne (39.22) et la France (39.57) terminer devant eux. Après la médaille de bronze d'Hanne Maudens (heptathlon) vendredi, celle d'argent de Kobe Vleminckx (200 m) samedi, l'or de Paulien Couckuyt (400m haies) et l'argent d'Elise Vanderelst (1.500 m) dimanche, la Belgique monte sur le podium pour la cinquième fois en Suède. Le relais 4x400 mètres encore l'occasion de gonfler ce total en soirée. (Belga)