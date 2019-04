Euro individuel de gymnastique artistique - Jimmy Verbaeys, 19e des qualifications, se hisse en finale du All-around à Szczecin

(Belga) Jimmy Verbaeys a pris la 19e place (sur 80) des qualifications du concours général (all-around) les 8es championnats d'Europe individuels de gymnastique artistique, mercredi à Szczecin en Pologne. Le gymnaste de 25 ans de Blauwput Omnisport a obtenu 80.198 points et s'est qualifié pour la finale de vendredi. Luka Van den Keybus, qui fête ses 22 ans dimanche, de Saint-Nicolas-Waes s'est classé 44e (76.431 pts) et est lui éliminé.

Seuls les 24 premiers, avec un maximum de deux athlètes par pays, se qualifient pour la finale. Le Russe Artur Dalaloyan a réussi le meilleur score des qualifications (87.930) devant son compatriote Nikita Nagornyy (87.165) et le Turc Ahmet Onder (84.798). Jonathan Vrolix, 22 ans, Olympia Houthalen, a lui pris la 14e place au sol (14.300). Une déduction de 0.300 point lui a coûté sa place en finale samedi qui qualifiait les 8 meilleurs (2 par pays au maximum). Daan Kenis avait terminé 16e et premier Belge du concours général de l'Euro individuel 2017 de Cluj Napoca en Roumanie. Les qualifications féminines, avec côté belge Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Fien Enghels (Turnkring Grammont) et Jade Vansteenkiste (Gym Izegem), se déroulent jeudi. (Belga)