Euro individuel de gymnastique artistique - Maellyse Brassart et Jade Vansteenkiste rejoignent la finale du concours général

Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux) et Jade Vansteenkiste (Gym Izegem) se sont qualifiées pour la finale du concours général des 8es championnats d'Europe individuels de gymnastique artistique, jeudi à Szczecin en Pologne. Elles se sont classées au 23e et 27e places des qualifications. Il fallait se classer dans le Top 24 (2 gymnastes maximum par pays) afin d'être retenue pour la finale de vendredi (17h30).

A 15 ans à peine, Vansteenkiste a obtenu le total de 49.732 points, son record personnel à l'occasion de ses premiers championnats continentaux chez les seniores. Sa performance au sol (sa spécialité) lui a permis de partager la 5e place (13.133) et d'obtenir sa place en finale de l'agrès dimanche. Woluwéenne de 17 ans, Brassart a collecté 50.299 points. Elle avait terminé 7e de la finale de la poutre, son agrès de prédilection, l'an dernier à l'Euro de Glasgow. Elle est allée à la faute dans cet exercice ce qui lui a coûté des points et peut-être une nouvelle place de finaliste dans cet agrès dimanche (13h30). Elle aussi âgée de 15 ans et elle aussi présente à son premier Euro seniores, Enghels n'a disputé que les exercices au sol, à la poutre et aux barres asymétriques. Dans ce dernier exercice, son total de 13.933 l'a classée 9e et première remplaçante de la finale de dimanche. La Russe Angelina Melnikova a réussi le meilleur résultat de ces qualifications (55.166) devant la Française Mélanie De Jesus Dos Santos (55.032) et la Britannique Alice Kinsella (54.432). Les Belges s'alignaient sans leurs deux meilleures gymnastes Nina Derwael, la double championne d'Europe en titre des barres asymétriques qui prépare les Mondiaux de Stuttgart, et Axelle Klinckaert, qui est sérieusement blessée au genou gauche. Mercredi, Jimmy Verbaeys a pris la 19e place des qualifications du concours général messieurs et disputera la finale vendredi (13h00).