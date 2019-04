EuroMillions Basket League - Succès du Brussels et Ostende dimanche

(Belga) Deux jours après avoir gagné respectivement à Liège et Malines, le Brussels et Ostende ont confirmé leur victoire dimanche à domicile face aux mêmes adversaires lors de la 28e journée de l'EuroMillions Basket League.

Le Brussels s'est imposé 82-77 sans briller. Il a géré son avance acquise à la pause 44-35). Christopher Smith (18 pts, 4 reb) a été le Bruxellois le plus en vue. Ostende n'a laissé aucune chance aux Kangoeroes malinois dominés 97-67 (45-31 au repos). Les 24 points et 8 rebonds de Shevon Thompson ont permis aux Côtiers de conserver la première place au classement. Ils totalisent 50 points (28 m.) et précèdent Anvers (46/26 m.) et le Brussels (46/28 m.). Malines est 8e (38 pts) et Liège 9e (32/27 m.). La 28e journée s'achève lundi avec Anvers-Charleroi (18h00) et Louvain-Alost (20h30). . (Belga)