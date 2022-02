EuroMillions Volley League - Menin s'impose contre Louvain mais abandonne un point

(Belga) Menin et Achel se sont imposés respectivement contre Louvain et à Waremme samedi lors de deux matches d'alignement en D1 belge masculine de volley.

Menin s'est imposé 3-2 contre Louvain (25 - 21, 19 - 25, 25 - 22, 22 - 25 et 18-16) au terme d'une partie âprement disputée et comptant pour la 10e journée. Si Menin a signé un 10e succès en 13 matches, il ne lui malgré tout rapporté que deux points. Au classement, Menin est 3e avec 28 points et a manqué l'occasion de revenir à égalité avec Maaseik (29). Roulers est en tête avec 32 unités au compteur alors que Louvain est 5e (19). Dans l'autre partie, pour le compte de la 12e journée de championnat, Achel, 6e avec 12 points, n'a pas été inquiété par Waremme, lanterne rouge du championnat. La partie s'est ponctuée sur le score de 0-3 (17 - 25, 22 - 25 et 20 - 25) avec notamment 15 points de Gert Van Walle pour Achel. (Belga)