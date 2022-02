EuroMillions Volley League - Succès de Roulers, Maaseik, Haasrode Louvain et Menin dans la 12e journée

(Belga) Roulers a battu Gand 3 sets à 1 (25-18, 17-25, 25-13, 25-21) samedi soir lors de la 12e journée de l'Euromillions Volley League, le championnat de Belgique. Maaseik n'a rien laissé à Alost qu'il a battu 3-0 (25-16, 25-14, 25-17).

Dans les deux autres matchs de la journée, Haasrode Louvain s'est imposé de justesse à Achel 2-3 (13-25, 25-18, 23-25, 26-24, 13-15) et Menin a pris le meilleur sur Waremme après avoir cédé la première manche : 3-1 (17-25, 25-16, 25-15, 25-17). Au classement, Roulers est solide leader. Le club ouest-flandrien possède 29 points et devance Menin 23 (11 m.), Maaseik 23 (11 m.), Alost 20, Haasrode Louvain 16 (11 m.), Gand 11, Achel 9 (10 m.) et Waremme 4 (11 m.). (Belga)