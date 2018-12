Europe / Etats-Unis en athlétisme à Minsk en septembre 2019

(Belga) Une sélection européenne se mesurera pour la première fois à une sélection américaine les 9 et 10 septembre de l'année prochaine à Minsk, en Biélorussie, a annoncé la fédération européenne d'athlétisme mardi.

Sur les deux journées de compétition auront lieu, outre toutes les distances jusqu'au 3.000m steeple, plusieurs concours, de sauts et de lancers. "Il y aura également des relais mixtes, puisque le programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 comprend un relais 4x400m mixte", a annoncé Svein Arne Hansen, le président de la Fédération Européenne. "Ce sera un peu la Ryder Cup de l'athlétisme". Le rendez-vous est fixé trois semaines avant les Mondiaux à Doha qui débutent le 28 septembre. Chaque discipline verra 4 athlètes par continent. Le vainqueur de chaque épreuve individuelle recevra une prime de 7.000 euros. En août dernier, l'IAAF, la fédération internationale, avait organisé la Coupe Continentale à Ostrava avec Kevin Borlée retenu pour l'Europe sur 400m. Au classement final, l'Amérique s'était imposée avec 262 points devant l'Europe deuxième avec 233 points. L'Asie-Pacifique avait pris la 3e place (188 pts) et l'Afrique la 4e (142 pts). Héritière de la Coupe du monde des nations, la Coupe continentale oppose tous les quatre ans quatre sélections d'athlètes répartis par "continent" (Europe, Amériques, Afrique et Asie-Pacifique), qui engagent chacun deux athlètes par épreuve. (Belga)