EuroSkills Budapest - Une médaille d'argent belge à l'Euro des métiers techniques, manuels et technologiques

(Belga) L'équipe de jeunes Belges qui a pris part de mercredi à vendredi aux championnats européens des métiers manuels, techniques et technologiques, a obtenu à Budapest, en Hongrie, une médaille d'argent et 11 médailles d'excellence. Les 26 Red Bears, âgés de 18 à 25 ans, participaient à la compétition dans 23 métiers. C'est en "réception d'hôtel" que l'un d'entre eux est monté sur le podium: le Hennuyer Maxime Cabo, 21 ans.

Le jeune homme de Havinnes a bouclé un baccalauréat en gestion hôtelière à la Haute Ecole de la province de Namur, après être passé par l'école hôtelière Ter Duinen de Coxyde. Passionné de cuisine, polyglotte, il indiquait avant la compétition qu'un de ses rêves était de créer son propre vin et d'ouvrir une maison d'hôtes. Onze médailles d'excellence s'ajoutent à la médaille d'argent de Maxime Cabo. Le duo Jonas Menschaert - Dylan Lekeux, de Flandre orientale, a convaincu en aménagement des parcs et jardins, avec son jardin de toiture imaginé face au skyline de la capitale hongroise. C'est également le cas de Maxime Dengis, de Spontin, en carrelage, Florine Capelle en coiffure, Jordan Boreux en cuisine, Jordan Rubens en infographie, Florian Evrard en installations électriques, Pierre Balancier en menuiserie et de l'Anversoise Brenda Vermeiren en soudage. Cette dernière faisait partie des rares Flamands à prendre part à l'évènement, une petite délégation du nord qui a été particulièrement performante. En service en salle, Clément Jacqmain, de Blaimont en province de Namur, a lui aussi décroché une médaille d'excellence, qui équivaut à une note finale égale ou supérieure à la moyenne des concurrents internationaux. Cette distinction s'ajoute à celle qu'il avait déjà obtenue l'an dernier lors de la compétition mondiale, à Abou Dabi. Lucas Scholzen, une autre personnalité du groupe, repart aussi avec une distinction d'excellence, en contrôle mécanique DAO. Après un bachelier en conception électromécanique, le jeune homme s'est lancé dans des études de médecine à l'ULiège. En points, c'est le duo qui représentait le pays en "fashion technology" qui a fait la plus belle performance de l'équipe belge: Alice Baré, 19 ans, de l'HELMo Mode, et la jeune Florence Lassance, qui vient de finir ses secondaires. La toute jeune équipe est ainsi couronnée "Best of Nation" pour la Belgique, en plus de décrocher une médaille d'excellence. Les Red Bears, tels qu'ils ont eux-mêmes choisi de se nommer, repartiront de Budapest dimanche en milieu de journée. Prochain rendez-vous: une "célébration des champions" qui aura lieu le 4 octobre à Namur, l'occasion d'applaudir les compétiteurs. (Belga)