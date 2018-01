Explosion à Anvers: De Wever présente ses excuses au partenaire d'une des victimes

(Belga) Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever a présenté ses excuses publiquement au micro de VTM Nieuws au partenaire d'une des victimes de 39 ans de l'explosion au Paardenmarkt à Anvers lundi dernier. M. De Wever lui a également envoyé un email. L'homme avait écrit une lettre ouverte dans laquelle il jugeait "totalement scandaleux et irrespectueux" d'avoir appris le décès de son compagnon dans la presse. Il a également indiqué à VTM qu'il n'avait rien entendu jusqu'à présent de la part de Bart De Wever.

M. De Wever a proposé une entrevue avec l'homme. "Une erreur a probablement été commise et je m'excuse si cet homme en a subi les conséquences négatives", explique M. De Wever. "Je comprends cela." Le bourgmestre anversois a également fait savoir qu'une analyse suivra sur la gestion de la communication à la suite de l'explosion et ses conséquences. Les corps des deux victimes ont été enlevés des décombres mardi matin, mais il a fallu des heures avant que les identités ne soient officiellement confirmées. C'est seulement dès leur identification que les proches ont été informés de leur décès. Cependant, le compagnon de l'une des victimes avait appris sa mort via les médias. (Belga)