Explosion à Anvers: discussions mercredi autour du déroulement des travaux

(Belga) Des discussions sont prévues mercredi matin au sujet du déroulement des travaux de curage qui doivent avoir lieu à la suite de l'explosion survenue au Paardenmarkt à Anvers lundi soir. Les services de secours ont terminé leur intervention mardi soir, après 24 heures sur place, et la rue a été rouverte à la circulation. Le site sera encore sécurisé mercredi et des débris évacués.

L'explosion a fait deux victimes: un Belge de 39 ans et un demandeur d'asile afghan de 26 ans. Une personne se trouvait également dans un état critique mais est depuis hors de danger, selon la police. Cinq autres ont été grièvement blessées et huit plus légèrement. Les secours ont pu extraire sept personnes saines et sauves des décombres. L'explosion, dont la cause n'est pas encore connue, a endommagé sept bâtiments, dont trois immeubles d'appartements qui se sont presque complètement effondrés. Des travaux seront effectués le plus rapidement possible. Les habitants de ces immeubles qui ne pouvaient être accueillis chez leurs proches ou des amis se sont vu proposer un abri. (Belga)