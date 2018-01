Explosion à Anvers - Le plan catastrophe déclenché, "certainement" encore des personnes sous les débris

(Belga) A la suite de l'explosion survenue lundi soir au Paardenmarkt à Anvers, qui a provoqué l'effondrement d'un bâtiment et en a fortement endommagé deux autres, selon les premières informations, le plan catastrophe a été déclenché, ont annoncé les secours dans la soirée.

Jusqu'à présent, police et secours parlent de "plusieurs victimes" probables, mais sont dans l'incapacité de donner davantage de détails quant à la gravité des blessures subies ou au nombre précis de personnes affectées. La police locale a précisé dans la soirée qu'il reste "certainement" des personnes sous les débris. La Croix Rouge a entre-temps installé sur place une large tente, et deux équipes SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) ainsi que différentes ambulances sont sur les lieux. (Belga)