Explosion à Anvers: le Roi et le Premier ministre sur place pour saluer le travail des services de secours

Le roi Philippe et le Premier ministre Charles Michel se sont rendus mardi sur la place du Paardenmarkt d'Anvers, où une explosion a fait deux morts lundi soir. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont rencontré les services de secours.

Le Roi et le Premier ministre voulaient remercier en personne les nombreux membres des services qui ont porté secours sur le terrain, et ceux qui y sont encore actifs. Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, qui tout comme Charles Michel n'a pas souhaité répondre aux interviews, a indiqué dans un communiqué qu'il saluait, au nom de tous les Anversois, "l'incroyable engagement et la volonté des nombreux pompiers, membres de la protection civile, travailleurs sociaux, agents de police et de toutes les autres personnes qui ont apporté leur soutien lors du sauvetage".

A côté du soutien médical, une aide psychologique et matérielle est également mise à disposition des personnes dans le besoin, a fait savoir la maïeur, tout en saluant l'important élan de solidarité du quartier.