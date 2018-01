Explosion à Anvers - Sept personnes secourues des décombres durant la soirée

(Belga) Les 3 personnes qui se trouvaient encore dans les décombres à la suite de l'effondrement de plusieurs bâtiments dans un quartier étudiant d'Anvers, au Paardenmarkt, ont pu en être dégagées, ont annoncé dans la nuit la police et les services de secours.

Au cours de la soirée, 7 personnes en tout ont ainsi été secourues des débris. Parmi les 3 secourues en toute fin de soirée, une avait été coincée par la chute de débris et se retrouvait physiquement entravée. "Les deux autres n'étaient pas coincées, mais étaient à un endroit difficilement accessible", précise Kristof Geens, des pompiers d'Anvers. Les ruines font l'objet de recherches minutieuses, avec deux chiens de la Protection civile, pour s'assurer qu'il ne reste pas d'autres victimes dans les décombres. "Nous n'avons pour le moment pas de raison de le penser, mais nous ne pouvons rien exclure", indique le porte-parole de la police Wouter Bruyns. Une ambulance et une équipe SMUR vont rester, préventivement, sur place, ainsi qu'une équipe du service DVI d'identification de victimes, de la police fédérale. Le bourgmestre Bart De Wever est descendu sur place pour être briefé sur la situation. Il est question d'"entre 10 et 20 blessés", dont plusieurs seraient grièvement atteints. Trois bâtiments ont été détruits par l'explosion. Les deux bâtiments attenants, ainsi qu'une construction située à l'arrière, ont été également lourdement endommagés.