Explosion dans une usine en République dominicaine: le bilan s'alourdit, 6 morts

(Belga) Le bilan de l'explosion de gaz mercredi dans une usine de plastique à Saint-Domingue s'est alourdi jeudi et s'élève désormais à six morts et 75 blessés, ont indiqué les autorités dominicaines.

La déflagration accompagnée d'une épaisse fumée noire, apparemment causée par l'explosion d'une bonbonne de gaz propane, s'est produite vers le milieu de la journée dans l'usine Polyplas, située dans le nord de la capitale de la République dominicaine. Le nombre de décès pourrait augmenter, car plusieurs employés sont toujours portés disparus. Dans leur rapport, les pompiers de Saint-Domingue ont mis en cause une "négligence" dans le protocole de sécurité, des employés ayant laissé la chaudière en marche pendant le transfert du gaz naturel. Toutefois, Manuel Diez Cabral, propriétaire de Polyplas, a assuré lors d'une conférence de presse que les protocoles d'urgence ont été respectés. Jeudi, la mairie de San Juan, capitale de l'île voisine de Porto Rico, a envoyé une équipe pour se joindre à l'effort de sauvetage mené par les autorités dominicaines. (Belga)