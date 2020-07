Extension de la prise en charge des soins de rééducation des patients Covid-19

(Belga) L'INAMI entend améliorer la prise en charge des soins de rééducation des patients Covid-19 hospitalisés en soins intensifs ou qui l'ont été, indique l'assurance-maladie sur son site internet.

Pour les patients COVID-19, il est en effet important de commencer une rééducation pluridisciplinaire intensive au plus vite en unité de soins intensifs, et de la poursuivre dans les unités post-covid-19 et les services spécialisés de réadaptation G ou Sp en fonction des besoins, souligne l'INAMI. Cette rééducation commencée au plus tôt et de façon intensive vise à limiter autant que possible les conséquences du "severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2)" et à éviter une évolution vers le syndrome de "intensive care unit acquired weakness" avec morbidité grave et malheureusement aussi mortalité, ajoute encore l'assurance-maladie. (Belga)