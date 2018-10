F-35: "4 milliards d'avions de chasse alors que le gouvernement coupe dans les budgets de soins de santé"

Le gouvernement de Charles Michel a sélectionné le chasseur furtif américain F-35A pour succéder au cours de la prochaine décennie aux F-16 vieillissants de la composante Air parmi d'autres achats militaires, a annoncé jeudi le Premier ministre. Le F-35 a été préféré à l'Eurofighter - alias Typhoon - proposé par le Royaume-Uni au nom du consortium rassemblant des entreprises britanniques, allemandes, italiennes et espagnoles.Ce marché porte sur 34 avions à livrer à partir de 2023, pour un montant initial estimé à 3,8 milliards d'euros plus 200 millions de réserve. Le coût estimé du programme sur la durée de vie de l'appareil - une quarantaine d'années - est estimé à quinze milliards d'euros.

Le parti d'opposition Ecolo a réagi à cette décision, relevant d'abord que la gestion de ce dossier, "d'une improvisation totale", mène à un choix à 15 milliards qui va "engager 2 générations de militaires et de contribuables belges". Les verts ont regretté le choix américain: "C'est dans une Défense européenne intégrée qu'il faut investir, pas dans 34 nouveaux avions de chasse belges. Chez nos voisins et alliés, les chasseurs-bombardiers ne manquent pas ... De plus, opter pour un appareil américain alors que Donald Trump prend chaque jour des décisions qui mettent en danger la stabilité du monde tout en montrant le mépris le plus total à l'égard des Européens", estime le député Benoit Hellings.



Enfin, les écologistes s'interrogent sur l'opportunité d'une telle dépense en ce moment. Des rapports de la Défense et du fabriquant Lockeed Martin lui-même ont récemment montré que le remplacement des F-16 n'était pas urgent: "Et pourtant, le Gouvernement Michel s'entête à dépenser dès aujourd'hui pour près de 4 milliards d'avions de chasse, alors qu'il coupe dans les budgets consacrés aux soins de santé ou à la SNCB ... C'est pour nous totalement incompréhensible", conclut Benoit Hellings.