Face à des Wallons obèses, cette députée N-VA propose de scinder la sécurité sociale

Une députée de la N-VA, Yoleen Van Camp, a proposé dimanche de scinder la sécurité sociale. La revendication des nationalistes flamands n'est pas neuve mais la parlementaire fédérale prend cette fois-ci argument du taux d'obésité en Wallonie pour la justifier.

Mme Van Camp a pointé du doigt l'augmentation considérable des remboursements d'opérations chirurgicales de l'estomac, dont le coût pour la sécurité sociale est passé de 52,5 millions en 2012 à 64 millions en 2016. Selon elle, une partie de ces frais pourrait être évités car ce genre d'intervention ne s'impose pas dans bon nombre de cas. Des problèmes de poids pourraient être facilement résolus grâce à la consultation d'un diététicien ou d'un psychologue, juge-t-elle. Le nombre d'opérations visant à faire maigrir le patient est presque deux fois supérieur en Wallonie qu'en Flandre si l'on tient compte des chiffres de population (6.265 pour 3,6 millions d'habitants contre 6.462 pour 6,5 millions d'habitants).

"La Wallonie compte plus de personnes en surpoids et obèses. Le taux de Wallons obèses s'élève par exemple à 16% contre 12,5% en Flandre. La différence est la plus fort chez les jeunes: 25% contre 16% en Flandre. Par conséquent, il serait plus indiqué de scinder la sécurité sociale. Les entités fédérées disposeraient de budgets complets pour investir dans la prévention et en retireraient les fruits. Pour être concret, la Wallonie pourrait par exemple mener plus d'actions auprès des jeunes", a expliqué Mme Van Camp.